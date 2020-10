Partite allenate da Steve Nash nella NBA: zero. Gare disputate da Kevin Durant in maglia Brooklyn Nets: zero. Gare disputate da Kyrie Irving con la stessa divisa: venti. Tre dati che — prima di ogni discussione — raccontano di come ogni possibile previsione sulla prossima stagione dei Brooklyn Nets sia al momento scritta sulla sabbia. Eppure — proprio per la presenza nello stesso roster di Irving&Durant e per l’intrigante scelta di affidarli a un ex MVP come Nash — la squadra del quartiere forse più simbolico di New York si presenta al via della nuova stagione con aspettative altissime. “Possono essere considerati i favoriti nella Eastern Conference?”, è stato chiesto a una ventina di agenti NBA, ovviamente tutelati dall’anonimato. La maggioranza ha risposto di no, ma non certo in maniera schiacciante: 7 dei 19 agenti che hanno fornito una loro risposta, infatti, vedono i Nets partire davanti a tutti a Est. “Lo erano anche prima della firma di Steve Nash”, dice un agente; “Sulla carta sono i più forti”, aggiunge un altro. “Se riescono ad aggiungere Bradley Beal non c’è dubbio”, conferma un terzo.