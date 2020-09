Non c’è ancora una data per la prossima stagione NBA, ma di certo i Brooklyn Nets saranno una delle squadre più attese in assoluto. Oltre a vedere per la prima volta insieme Kevin Durant e Kyrie Irving, sulla panchina dei bianconeri debutterà anche Steve Nash, alla sua prima esperienza come capo-allenatore in assoluto. In questi mesi il canadese è impegnato a trovare la maniera migliore per far coesistere le sue due stelle, sfruttando questi giorni di allenamento a Los Angeles dove si sono riuniti i giocatori della squadra. E Nash ha cominciato a tracciare la sua idea di gioco: “Kyrie è un’arma lontano dal pallone, mentre Kevin può giocare in tutte e cinque le posizioni e intendo utilizzarlo in ciascuna di esse” ha spiegato. “Kyrie e io ci conosciamo da tempo, ma non vedo l’ora di sviluppare ancora di più il nostro rapporto. Ovviamente non è profondo e lungo come quello con Kevin, ma sono eccitato all’idea di lavorare con Irving. È uno dei miei giocatori preferiti, un vero maestro con il pallone tra le mani. Ma voglio anche conoscerlo fuori dal campo”.