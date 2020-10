I migliori 125 giocatori NBA secondo The Athletic

Seth Partnow di The Athletic ha realizzato una “top-125” della NBA: non una classica classifica da 125 a 1, ma una divisione in “tiers”, cioè diverse classi di giocatori e sottoclassi per differenziarli al meglio. L’intento è quello di “riflettere il valore di un giocatore per vincere il titolo il prossimo anno”, con alcune eccezioni relative agli infortuni. Affidandosi molto alle statistiche avanzate e alle opinioni raccolte in giro per la lega, ecco le valutazioni di The Athletic