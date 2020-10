Rob Pelinka è una delle poche persone che può parlare per conoscenza diretta tanto di Kobe Bryant quanto di LeBron James. Del primo è stato agente e amico per quasi due decenni, assistendolo per tutta la sua carriera e continuando ad avere un rapporto molto stretto. Dal 2017 però è anche diventato uno dei membri più importanti della dirigenza dei Los Angeles Lakers, assumendone il pieno controllo dopo l’addio di Magic Johnson. Per questo ha avuto anche una visione privilegiata di un altro grande del gioco come LeBron James, e tra le due leggende ha trovato una somiglianza particolare: “La cosa che è chiara di entrambi è che sono maniaci del gioco del basket” ha detto Pelinka nel podcast di Adrian Wojnarowski di ESPN. “E quello che è interessante è che a nessuno dei due era soddisfatto o aveva l’obiettivo di segnare. L’unica cosa che gli interessa è vincere il titolo. Per loro vuol dire tutto e fanno ogni cosa per raggiungere quell’obiettivo, ne sono maniaci”. Con quello che entrambi hanno raggiunto nelle loro carriere, sia a livello individuale che di squadra, non c’è dubbio che a fare la differenza sia stato il loro approccio alla pallacanestro.