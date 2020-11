2/10 ©Getty

E i Lakers cosa fanno? Già, perché i gialloviola non hanno nessuna intenzione di lasciarlo andare via, ma a pesare nel caso dei campioni NBA in carica è una situazione salariale tutta da definire: sono tanti i potenziali rinnovi e, soltanto in base a quelli, i Lakers potranno fare i conti e capire quanto mettere sul piatto per Rondo. Tolto Anthony Davis infatti, tutti gli altri giocatori in scadenza potrebbero non trovare lo spazio (inteso come dollari) sperato