Questa la posizione del commissioner NBA in una conference call con i proprietari tenutasi lunedì: in ballo una perdita tra il mezzo miliardo e il miliardo di dollari, soldi che la lega e i giocatori vedrebbero sfumare in caso di ripartenza a gennaio (con conseguente sovrapposizione alle Olimpiadi di Tokyo). Discussa anche la possibilità di ampliare la formula del "play-in" per l'accesso ai playoff

L’avviso arriva niente meno che dalle parole di Adam Silver, in una conference call con i proprietari tenutasi nella giornata di lunedì: “Se si vuole partire prima di Natale, il tempo per prendere questa decisione sta scadendo”. Un grosso se quello che precede la sua affermazione, perché nonostante perdite economiche prospettate tra il mezzo miliardo e il miliardo di dollari l’associazione giocatori sembra ancora intenzionata a favorire una ripartenza verso metà gennaio (al Martin Luther King Day). Silver e la NBA, invece, spingono per una anticipato, il 22 dicembre, per non perdere quei soldi e anche per non portare la stagione 2020-21 a sovrapporsi con le Olimpiadi di Tokyo. Ma una palla a due il 22 dicembre vorrebbe dire — come già annunciato — training camp aperti a partire dal 1 dicembre e per organizzare tutto questo l’intesa sulla data di ripartenza deve essere trovata adesso, fa sapere Silver: “Massimo fra una manciata di giorni”. C’è ancora ottimismo che l’accordo tra le due parti possa essere raggiunto — la lega fa leva sul fatto che quei 500 milioni/1 miliardo di dollari di perdite va a intaccare anche le tasche dei giocatori — ma ora la finestra temporale per un accordo sembra proprio limitata.

Le novità per fronteggiare l’impatto economico negativo leggi anche La NBA a un bivio: si parte a dicembre o gennaio? Alla perdita stimata per lo slittamento a gennaio del via della prossima stagione si deve sommare anche — a detta di molti insider — mancati incassi per quasi tre miliardi di dollari per l’assenza dei tifosi dalle arena NBA. Per questo la lega sta valutando varie modalità per incrementare i propri ricavi, tanto dal mondo delle scommesse (già da tempo legalizzate) che aprendo anche alla sponsorizzazione di categorie un tempo vietate (super alcolici a casinò): si stima che in questo modo potrebbero entrare nelle casse della lega tra gli 80 e i 100 milioni di dollari.