L’All-Star di Phoenix è stato uno dei protagonisti della splendida avventura d’agosto dei Suns all’interno della bolla, ma qualche partita convincente potrebbe non bastare per trattenerlo in Arizona. Minnesota, Philadelphia (e non solo) restano in attesa, nella speranza di poter fare un’offerta

Nel 2018 Devin Booker disse: “Questo sarà l’ultimo anno in cui non prenderò parte ai playoff”, lasciando intendere la volontà di fare le valigie e andare a cercare una squadra con ben altre prospettive rispetto a quelle offerte dai Suns. Poi è arrivato il maxi-rinnovo, i milioni di dollari, ma non la gloria e i successi con Phoenix - rimasta sul fondo della Western Conference, costretta a guardare le vittorie degli altri. “Il fatto che Devin Booker voglia andare via è il segreto nascosto peggio dell’intera NBA”, sottolineava qualche giorno fa Ryen Russillo, ospite del podcast di Bill Simmons. Adesso però pare che siano diverse le squadre che abbiano già bussato alla porta della franchigia dell’Arizona, convinte in qualche modo di poter far leva sul malessere di Booker e di rendere dunque appetibile un’eventuale offerta. A Minneapolis ci sono gli amici di una vita ad attenderlo, ma la prima scelta assoluta al prossimo Draft sembra troppo poco per far leva sulla volontà di Phoenix - che come molte altre squadre non crede nei margini di crescita e nei potenziali miglioramenti dei giovani talenti da poter scegliere. Non sembra esserci un giocatore in grado di diventare come Booker, perché dunque rinunciare all’originale? La risposta arriva da Philadelphia, impegnata nel frattempo su un fronte simile a questo aperto con i Rockets - ogni riferimento a James Harden non è puramente casuale - che vorrebbe capire se e quanto può pesare la volontà del giocatore. Se Booker vuole andare via, davvero un’offerta all’apparenza non vantaggiosa potrà essere rifiutata da Phoenix? Staremo a vedere nelle prossime settimane.