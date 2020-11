Il dibattito non finirà mai, e sempre più personaggi del mondo del basket sembrano voler dire la loro al riguardo. “Chi è il più forte giocatore di sempre?”. Negli ultimi mesi il testa a testa si combatte tra l’eterno Michael Jordan e LeBron James (tornato sul tetto NBA) e Danny Green conosce bene entrambi, per aver idolatrato il primo crescendo (e aver frequentato la sua alma mater, North Carolina) e per aver disputato tre finali NBA al fianco del secondo. Eppure la guardia di L.A. — titolare di tre anelli con tre squadre diverse, Spurs, Raptors e Lakers — propone un nuovo approccio alla domanda: “Non parliamo più di GOAT, Greatest Of All Time, il più grande di sempre: resterà sempre una discussione da bar”, dice. “Io preferisco parlare di GOTE, Greatest Of Their Eras, il più forte della propria epoca storica”. Perché — insiste Green — “ciascuno di loro è stato il migliore nella propria era: quello che li accomuna è l’essere stati tutti in anticipo sui tempi e il fatto di non avere punti deboli, di non commettere quasi mai nessun tipo di errore.