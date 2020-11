Osservare le mappe di voto è diventata un’abitudine negli ultimi tre giorni, con i vari stati federali che assumono con il passare delle ore il colore blu o rosso, a seconda della vittoria di Joe Biden o Donald Trump. Il nome del presidente degli Stati Uniti per i prossimi quattro anni è ancora da definire - questione di qualche centinaia di migliaia di voti in Pennsylvania, Georgia, Nevada e Arizona (e poi di eventuali riconteggi). Giorni al massimo, ma poi si avrà un verdetto definitivo. C’è un’altra questione invece che polarizza allo stesso modo gli Stati Uniti e che difficilmente vedrà una conclusione accettata da tutti: è meglio Michael Jordan o LeBron James? Anche in questo caso è stata compiuta un’indagine social, valutando le reazioni e i pareri espressi dagli appassionati in base al loro stato di provenienza. Un sistema che ha permesso di delineare - in maniera tanto divertente, quanto arbitraria e parziale - una nuova cartina degli USA in cui indicare in rosso gli stati in cui il GOAT è MJ e in viola quelli in cui a trionfare è LeBron. Sia nel conto degli stati, che in quello della popolazione che li abita, il risultato premia proprio il n°23 dei Lakers - fresco di titolo NBA e che sta dominando sui parquet statunitensi da oltre 15 anni, a differenza di Jordan che ha smesso di giocare da oltre due decenni. Un gap che pesa non poco nella valutazione dei tifosi di oggi, ma che dà comunque il peso di quanto stia mettendo in mostra sul parquet LeBron - uno dei più grandi di sempre, a prescindere da come la si pensi, non solo in Florida, in Ohio e in California.