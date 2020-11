Il giocatore dei Raptors è in scadenza di contratto: per lui sono pronte già diverse offerte, anche più remunerative di quella che i Lakers potrebbero avanzare. Ma con l'aggiunta di Ibaka nel roster, i gialloviola farebbero un deciso passo in avanti nel rinnovare in parte una squadra già molto competitiva

I Lakers hanno già un bel po’ di giocatori da dover confermare e rinnovare, in un roster che cambierà inevitabilmente in parte la sua fisionomia rispetto a quello che ha conquistato il titolo NBA. Non solo Anthony Davis, ma anche Rajon Rondo, Kentavious Caldwell-Pope, Dwight Howard e altri dovranno ricevere un’offerta, oppure scegliere di cambiare aria (con in dote un titolo NBA appena conquistato). A Los Angeles però sanno bene che per confermarsi al vertice toccherà rinnovare, aggiungere, implementare: uno dei nomi più importanti e chiacchierati delle ultime ore a questo riguardo è quello di Serge Ibaka. A livello tecnico, il giocatore ideale su entrambi i lati del campo da poter mixare al meglio con Anthony Davis (a cui a quel punto poter concedere anche un po’ di riposo). A Los Angeles non hanno mai fatto mistero dell’interesse per lui, così come il fatto che la sua doppia dimensione gli permetta di giocare da centro o da ala grande, senza che la squadra ne risenta. È diventato ormai un tiratore credibile da tre punti, oltre che un compagno di squadra e un veterano utile anche in spogliatoio. Il problema è uno solo: quanti soldi potranno mettere sul piatto i Lakers? Al momento l’unica offerta di livello potrebbero essere i 9.3 milioni di dollari della mid-level exception, che potrebbe però non bastare a fronte delle ingenti proposte che tante franchigie faranno al free agent. Riusciranno a Los Angeles a metterlo sotto contratto? Staremo a vedere.