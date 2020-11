La scelta n°28 al prossimo Draft non è certo la più invitante degli ultimi anni, anzi. Nonostante ci sia chi ricorda la chiamata di Jimmy Butler con l’ultima del primo giro - giusto per ricordare un All-Star rimasto nella memoria recente dei Lakers - o le pesche miracolose dei vari Nikola Jokic e Manu Ginobili al secondo, il materiale e i giovani talenti a disposizione da selezionare così in basso non sempre permettono di dare un contributo tangibile a una franchigia. Soprattutto poi se si arriva alla stagione 2020-21 vestendo i panni dei campioni in carica, l’unico obiettivo diventa quello di confermarsi al vertice - affidandosi magari a giocatori d’esperienza. Per quello i Lakers stanno cercando di capire come inserire la scelta all’interno di una trade più ampia per arrivare a Derrick Rose - il pallino dei gialloviola già lo scorso febbraio. Per arrivare all’ex giocatore dei Bulls il nome da scambiare è sempre quello di Kyle Kuzma - che tornerebbe in Michigan, vicino la sua Flint - a cui i Lakers sono disposti a rinunciare, pur di aggiungere un altro giocatore d’esperienza e con punti nelle mani in uscita dalla panchina. Rose come sesto uomo permetterebbe ai campioni NBA di avere Rajon Rondo in quintetto? Forse, liberando James da ulteriori responsabilità. Diverso, ma non meno importante, sarebbe l’innesto di JJ Redick o di Myles Turner: entrambi però sono inseriti in realtà e contesti che difficilmente accettano accordi potenzialmente a ribasso. Strade difficili da percorrere, ma prese in considerazioni da chi la scelta n°28 al prossimo Draft vorrebbe cederla ben volentieri.