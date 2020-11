1/15

LE CHIAMATE UFFICIALI DI ADAM SILVER | Da ottimo padrone di casa, è tradizione che sia il commissioner NBA (per anni David Stern, oggi Adam Silver) a dare il benvenuto ufficiale nella NBA a tutti i giovani prospetti che si affacciano alla lega. “With the *** pick in the *** NBA Draft, the *** selects ***” è la formula ormai classica che segna il momento più atteso da qualsiasi ragazzo americano e non solo col sogno di diventare un giocatore. Poi la stretta di mano e la posa per i fotografi. Un rituale perfetto, rovinato però…