Sono tanti i potenziali free agent su cui gli Atlanta Hawks hanno messo gli occhi - da Jerami Grant a Davis Bertans - e l’ultimo, non di certo per importanza, è Danilo Gallinari, su cui in Georgia potrebbero decidere di investire buona parte degli oltre 43 milioni di dollari di salary cap a disposizione. Atlanta infatti è la squadra che può spendere di più in questa offseason: l’obiettivo è quello di tornare a vincere dopo anni in altalena che hanno portato un bel po’ di talento giovane alla corte di coach Pierce. Le ultime voci riportate da Marc Stein del New York Times, passate in secondo piano soltanto a causa del Draft NBA, indicano gli Hawks come la squadra favorita nella corsa a Gallinari - uno dei migliori talenti sul mercato sul quale investire senza dover impiegare asset o giocatori aggiuntivi. Non solo il suo nome, ma anche quello di Rajon Rondo: una coppia d’esperienza che permetterebbe così ad Atlanta di puntare sin da subito ai playoff, aggiunta fondamentale ai vari Trae Young, John Collins e a tutta una serie di giovani prospetti che potrebbero crescere seguendo le loro indicazioni. Per Gallinari sarebbe certamente la soluzione che gli garantirebbe un rinnovo a cifre considerevoli, ma al tempo stesso un’avventura in una squadra che difficilmente potrebbe aiutarlo a conquistare i successi playoff che mancano all’appello nella sua carriera NBA.