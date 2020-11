Nel 2020 serve poco per far alzare le antenne agli appassionati, per lanciare un segnale non voluto. È quanto successo a Isaiah Thomas - la 60^ scelta al Draft del 2011, quasi MVP con i Boston Celtics qualche stagione fa e adesso nuovamente a caccia di una franchigia dopo qualche annata complicata a causa degli infortuni. Il piccolo grande IT, impegnato in diversi allenamenti per tenersi in forma, è stato ripreso mentre era in azione sul parquet con un pantaloncino dei Miami Heat: un dettaglio insignificante, se non ci fosse di mezzo una sessione di mercato già ricca di colpi di scena. Vuole davvero dirci che la sua prossima squadra saranno i Miami Heat? No, a quanto sembra, o stando a quanto sottolineato dal diretto interessato via Twitter: “Faccio la collezione e li indosso sempre quando gioco durante la off-season”, chiosando con un lol che lascia intendere come in questi giorni non ci si possa neanche preparare in pace a una chiamata che Thomas spera arrivi il prima possibile.