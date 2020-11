Danny Green ha imparato a vincere a San Antonio, è diventato un giocatore in grado di incidere su entrambi i lati del campo grazie ai sapienti insegnamenti di un maestro come Gregg Popovich - spesso e volentieri acerrimo rivale di LeBron James, che lo ha sempre considerato uno dei più grandi allenatori della storia della pallacanestro. Rispetto reciproco, da manifestare anche quando c’è da celebrare un titolo NBA appena vinto: per questo Popovich ha approfittato della presenza di Danny Green nello spogliatoio dei Lakers per far arrivare un messaggio in maniera indiretta a James e Davis - i due protagonisti principali del successo gialloviola. Un messaggio di congratulazioni che, in pieno stile con l’allenatore dei texani, non poteva non contenere una stoccata rivolta ai due: “Fai gli auguri anche a LeBron e a AD, ma di' a entrambi che devono impegnarsi un po’ di più in difesa”. Per quest’anno infatti l’impegno della propria metà campo da parte dei due All-Star dei Lakers e bastato, ma nella prossima stagione potrebbero non bastare i rinforzi arrivati durante il mercato: bisognerà forse seguire anche i consigli del vecchio maestro degli Spurs.