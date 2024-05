L'atmosfera al Wells Fargo Center di Philadelphia promette di essere incandescente per la sfida di gara-6 che può valere il passaggio del turno per i Knicks o la conquista di gara-7 per i Sixers. E i padroni di casa, attraverso la cordata che detiene la proprietà della franchigia, hanno comprato 2.000 biglietti in modo da scongiurare l'esodo di tifosi avversari che aveva caratterizzato gara-4. L'appuntamento è per questa notte alle 3.00 su Sky Sport NBA

A Philadelphia il ricordo di gara-4, con la sconfitta casalinga che portava la serie sul 3-1 per i Knicks e i cori dei tifosi avversari che inneggiavano al loro candidato MVP Jalen Brunson, dev'essere ancora parecchio vivo. Tanto che in vista di gara-6, in programma stanotte e nella quale Joel Embiid e soci rischiano l'eliminazione, la proprietà, nella persona di Michael Rubin, ha deciso di acquistare 2.000 biglietti per evitare che si ripeta l'esodo di supporter blu-arancio verificatosi domenica scorsa. "Non possiamo permettere che i tifosi dei Knicks prendano di nuovo possesso del nostro palazzetto" ha scritto Rubin su X, specificando che i biglietti per entrare al Wells Fargo Center verranno distribuiti a diverse aziende e organizzazioni con sede a Philadelphia. Unico requisito richiesto per ottenere il tagliando che vale l'ingresso ad una partita che si prospetta epica: dimostrare di essere tifosi dei Sixers. L'appuntamento, per chi tifa una delle due squadre e anche per chi semplicemente si vuole godere una sfida equilibratissima tra due rivali storiche, è per questa notte alle 3.00 in diretta su Sky Sport NBA e in replica domani venerdì 3 maggio sempre su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.