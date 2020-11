LeBron esulta per il mercato dei Lakers

Attraverso i social LeBron James ha fatto sentire la sua voce, sia esultando per le mosse di mercato dei Lakers (Schröder, Harrell, Matthews e la conferma di Caldwell-Pope) sia ringraziando Rajon Rondo per il suo contributo: "Non avremmo mai vinto senza di te"

Il saluto di Rondo e il commento di James

Per questi nuovi innesti ci sono però altrettanti addii, come quelli di Danny Green (scambiato per arrivare a Schröder), Avery Bradley (che ha firmato con Miami), Dwight Howard e soprattutto Rajon Rondo. Il playmaker, poche ore prima di firmare con gli Atlanta Hawks, ha voluto condividere sui social un post di ringraziamento e di addio ai Lakers, per i quali ha giocato per due stagioni. Post al quale ha risposto lo stesso James: “In bocca al lupo! Non avremmo mai vinto senza di te. È stato un piacere essere tuo compagno in questi ultimi due anni”. Commento a cui Rondo ha risposto scrivendo “Esperienza incredibile, grazie fratello” con due emoji di pugni chiusi come saluto.