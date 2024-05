La risposta data a caldo, dopo l'eliminazione per mano dei Denver Nuggets in gara-5, non è bastata: del futuro di LeBron James si continua a parlare, per l'opzione a sua discrezione sull'ultimo anno di contratto con i Lakers, per un potenziale rinnovo, per una possibile coppia futura con suo figlio Bronny. E allora James va su X per chiedere silenzio finché non sarà il momento di un annuncio già fin d'ora attesissimo