Spesso nel racconto delle dinamiche legate al Draft NBA e alla selezione dei giovani talenti viene dimenticato un particolare: soltanto le scelte al primo giro hanno accesso automatico a un contratto garantito. Dalla posizione numero 31 in poi invece quel passaggio non è scontato, e soprattutto non sempre arriva. Per Nico Mannion fortunatamente quest’attesa è durata pochi giorni, visto che stando a quanto riportato da Shams Charania, il n°1 di Arizona ha firmato un two-way contract con gli Warriors - a conferma di come Mannion potrà tornare utile a Steve Kerr nei prossimi mesi, aggiungendo alla rotazione un giocatore perimetrale da far crescere alle spalle di Steph Curry e da utilizzare come ulteriore pericolo dalla lunga distanza. Un accordo di questo tipo permetterà a Mannion di poter scendere in campo anche in G-League, dove probabilmente trascorrerà parte della sua stagione, provando a dimostrare sul parquet di meritare una possibilità anche in prima squadra. Gli Warriors potranno dunque utilizzarlo per 50 delle 72 partite di regular season in calendario nella prossima stagione, dovendo eventualmente centellinarne la presenza in campo - ampliata in questa regular season per i two-way contract rispetto al passato, permettendo così alle franchigie di attingere a un bacino maggiore di giocatori anche a causa dei problemi e delle defezioni che un eventuale contagio da COVID-19 potrebbe causare.