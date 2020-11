Gordon Hayward era molto interessato a tornare nella sua Indianapolis per unirsi ai Pacers, ma le trattative tra Indiana e Boston si sono arenate per le alte richieste dei Celtics — portando così Hayward a firmare con gli Charlotte Hornets. Ma perché la trattativa non è andata a buon fine? Il nodo della discordia è Myles Turner

Solitamente, quando un giocatore vuole andare in una squadra e quella squadra lo vuole, un modo per far funzionare le cose si trova. Non è stato però il caso di Gordon Hayward, che nonostante la chiara volontà di tornare a vivere a Indianapolis e giocare per gli Indiana Pacers, ha finito invece per firmare un ricchissimo quadriennale da 120 milioni di dollari con gli Charlotte Hornets. Eppure i Pacers e i Boston Celtics hanno trattato a lungo una sign-and-trade che avrebbe riportato Hayward nel suo stato natale dando allo stesso tempo qualcosa indietro ai biancoverdi, che stanno giusto cercando di creare una trade exception (cioè uno “slot” salariale da poter riempire con un contratto entro i prossimi 12 mesi) con gli Hornets per non perdere il giocatore senza ricevere niente in cambio. Ma secondo quanto ricostruito da diverse testate, la trattativa tra Pacers e Celtics si è arenata davanti alle richieste molto alte dei Celtics, che hanno finito per perdere il giocatore nonostante non avessero davvero controllo sul suo destino, essendo lui free agent e avendo già deciso di andarsene.

Myles Turner il nodo della discordia tra Pacers e Celtics approfondimento Gordon Hayward, accordo di 4 anni con gli Hornets I Pacers, a differenza degli Hornets, non avevano lo spazio salariale per poter prendere Hayward come free agent, perciò dovevano per forza aprire una trattativa con i Celtics per una sign-and-trade. E il contratto non sarebbe stato così inferiore rispetto a quello messo sul piatto da Charlotte, aggirandosi comunque attorno ai 105-110 milioni di dollari in quattro anni. La loro offerta ai Celtics, secondo quanto riportato da Gary Washburn del Boston Globe, consisteva in Myles Turner e Doug McDermott (secondo alcuni c’era anche una prima scelta al Draft), mentre la contro-risposta di Danny Ainge è stata quella di sostituire McDermott con uno tra Victor Oladipo e TJ Warren, due dei migliori giocatori dei Pacers. Al centro di tutto, pare, c’è la diversa valutazione fatta dai biancoverdi su Myles Turner: Zach Lowe di ESPN ha riportato che “i Celtics davvero non lo volevano, e facendo delle ricerche in giro per la lega sul suo valore se lo avessero scambiato di nuovo, evidentemente non hanno apprezzato le risposte che hanno ricevuto”.