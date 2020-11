È stata una off-season di cambiamenti a Philadelphia. Se il duo formato da Ben Simmons e Joel Embiid è rimasto al proprio posto, tutto il resto attorno a loro è cambiato: c’è un nuovo allenatore (Doc Rivers), un nuovo coaching staff (con Dave Joerger come assistente), e diversi volti nuovi nel roster (via Al Horford e Josh Richardson, dentro tra gli altri Danny Green e Seth Curry). Soprattutto c’è un nuovo capo della dirigenza in Daryl Morey, che non ha perso tempo nel fare cambiamenti ai margini per migliorare le prospettive della squadra — a partire da quello che lui ha individuato come il più grande problema dello scorso anno, cioè l’attacco. “È stata la più grande debolezza della scorsa stagione” ha detto Morey in una sessione di domande e risposte su Reddit, “ma con Doc, Joerger, Seth e Danny — insieme alla decisione di Doc di spostare alcuni giocatori rimasti in ruoli migliori per le loro caratteristiche — credo che il nostro attacco possa essere da top-10”. Lo scorso anno la squadra allenata da coach Brett Brown ha chiuso al 14° posto per rating offensivo con 110.7 punti segnati su 100 possessi, scesi a 105 nel primo turno di playoff contro Boston (affrontato senza poter contare su Simmons). I Sixers erano però settimi per punti segnati su 100 possessi quando giocavano in casa (113.8), mentre precipitavano al 21° posto in trasferta (107.8).