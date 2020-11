Già immaginare che il giocatore nativo di Flint, Michigan, potesse diventare non una, non due, ma ben tre volte campione NBA, è un risultato su cui, nonostante l’ottimo inizio di carriera e l’atletismo invidiato da molti, in pochissimi avrebbero scommesso. Davvero lontano da ogni possibile previsione invece indicare JaVale McGee come produttore musicale di così alto livello da concorrere alla possibile conquista di un Grammy Awards. E invece, come annunciato dal diretto interessato, questo sogno potrebbe diventare realtà con “Changes” - il nuovo album di Justin Bieber, in corsa per il premio di Best Pop Vocal Album. “Non avrei mai immaginato che potesse accadere neanche tra un milione di anni che il mio contributo potesse portare un artista a ottenere una nomination per un Grammy”. E invece ai tanti traguardi raggiunti nel corso delle oltre 700 partite NBA disputate in carriera, si aggiunge anche questo riconoscimento: un artista a tutto tondo McGee, un ruolo che già in passato alcuni - in maniera ironica - gli hanno assegnato per quanto fatto vedere sul parquet.