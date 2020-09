“Non disturbare il can che dorme” non sembra essere un richiamo alla prudenza che i vari Dwight Howard e JaVale McGee hanno fatto proprio. In gara-2 il loro contributo sotto canestro è stato risibile (soprattutto il primo invece aveva inciso positivamente nella sfida d’esordio della serie), ma hanno provato ad aiutare i compagni cercando di infastidire dalla panchina il principale pericolo avversario: Nikola Jokic. Secondo quanto riportato da Chris Haynes di Yahoo Sports, i due centri dei Lakers nel primo quarto non hanno risparmiato battute rivolte all’All-Star avversario che provava in ogni modo a contenere Anthony Davis in difesa: “Thanksgiving, steak dinner, appetizers, filet mignon and potatoes, a glass of champagne” - una lunga lista di prelibatezze per alludere al fatto che Jokic sia una buona forchetta e un giocatore poco attento alla linea (soprattutto in passato, va detto). Aver preferito il cibo alla palestra è la ragione che secondo Howard e McGee gli impedisce di poter marcare con efficacia Davis. Punti di vista, visto che quello di Jokic è un difetto che in realtà non gli ha impedito a soli 25 anni di diventare il miglior centro NBA - protagonista per ben due volte nell’ultimo mese di straordinarie rimonte dopo essere stato sotto 1-3 con Denver: è davvero una buona idea quella di iniziare a prenderlo in giro nella speranza di innervosirlo?