Ora che sono finalmente definitivi i dettagli dell’operazione Gordon Hayward — approdato da Boston a Charlotte con un nuovo contratto da 120 milioni di dollari per 4 anni — anche i tifosi dei Celtics hanno qualcosa da festeggiare. L’operazione infatti è stata tecnicamente un sign-and-trade: il giocatore ha cioè prima firmato con Boston per poi essere ceduto a Charlotte insieme a due seconde scelte future (2023 e 2024) in cambio di una scelta al secondo giro al Draft 2022 che i Celtics riscuoteranno solo se gli Hornets finiranno nelle prime 5 posizioni NBA il prossimo anno (obiettivo quasi impossibile). Ma — ed è un “ma” che conta tantissimo — l’operazione così orchestrata ha creato una “trade exception” che regala nelle mani dei Celtics un tesoretto da 28.5 milioni di dollari, che rende la “trade exception” ottenuta dalla cessione di Hayward la più ricca nella storia NBA. Ci sono però delle condizioni: Boston può utilizzarla soltanto per un anno solare, anche per assorbire all’interno del proprio salary cap più contratti, ma non può essere inserita in nessuna trade o ceduta ad altre squadre come asset di mercato.