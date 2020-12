2/7 ©Getty

KYLE KORVER | Se n’è andato Danny Green, tiratore da 40% da tre punti in carriera. In compenso Dennis Schroder ha tirato il 38.5% la scorsa stagione (ma non raggiunge il 34% in carriera) e Wesley Matthews ha una percentuale complessiva sopra il 38% ma è reduce solo dal 34.3% dell’ultimo campionato. Allora perché non prendere uno specialista in più, come l’ex Bucks? Al via dei prossimi playoff avrà già 40 anni, ma anche l’anno scorso ha sfiorato il 42% dall’arco