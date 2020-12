La decisione era prevedibile, ma di certo non scontata. LeBron James ha deciso di estendere il suo contratto con i Los Angeles Lakers, dal quale sarebbe potuto uscire al termine della stagione 2020-21, portando la nuova scadenza alla stagione 2022-23, aggiungendo quindi due anni e 85 milioni di dollari al suo accordo con la franchigia gialloviola. A rivelarlo è stato il suo agente Rich Paul a Shams Charania di The Athletic, con il reporter che ha sottolineato come il 2023 sia anche l’anno in cui il primogenito di James, Bronny, finirà il liceo e potrà dichiararsi per il Draft se verrà abolita la regola che costringe i giocatori in uscita da liceo a passare un anno al college, in G-League o all’estero prima di entrare nella NBA. In questo modo James sarebbe libero di firmare per un anno con la squadra che sceglierà Bronny, coronando il suo sogno di finire la carriera in NBA insieme al figlio. Dopo questa decisione anche per Anthony Davis (che con James condivide lo stesso agente) dovrebbe diventare più semplice firmare il contratto 2+1 — due anni garantiti e il terzo con opzione al suo favore — che gli garantirebbe la maggior flessibilità contrattuale e le maggiori entrate economiche tra due anni, quando avrà raggiunto il massimo possibile per un giocatore della sua esperienza. Il tutto continuando a giocare con il suo amico James, con il quale ha già vinto il titolo lo scorso anno e si ripresenta da favorito per ripetersi ai nastri di partenza della prossima stagione, che comincerà con il derby di Los Angeles contro i Clippers per poi affrontare Luka Doncic e i Dallas Mavericks a Natale — tutto da seguire in diretta su Sky Sport.