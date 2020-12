Imbarazzante amnesia del neo-allenatore dei Clippers durante la conferenza stampa organizzata via zoom per il via della stagione. Nel dare l'addio a Landry Shamet e accogliere il suo rimpiazzo Luke Kennard, non è riuscito a ricordare il nome dell'ex giocatore dei Pistons. E allora si è inventato un modo "creativo" per togliersi dai pasticci...

Capita anche ai migliori, si dice. E Tyronn Lue — un titolo NBA vinto alla guida dei Cleveland Cavs nel 2016, anni di esperienza NBA prima in campo poi in panchina (anche da assistente) — di certo non è personaggio alle prime armi quando si tratta di parlare davanti a una telecamera. Eppure, durante la conferenza stampa via Zoom di presentazione della stagione, il neo-allenatore dei Clippers è stato protagonista di un episodio davvero imbarazzante. Nell’analizzare le mosse di mercato della sua squadra, Lue ha voluto dare l’addio a Landry Shamet elogiandone le doti di gran tiratore ma allo stesso tempo manifestando tutta la sua soddisfazione per il giocatore firmato dai Clippers per sostituirlo. E quel giocatore arriva da Detroit e si chiama Luke Kennard, che fin dai tempi del college a Duke ha fatto proprio del tiro da fuori la sua arma principale. Solo che il nome di Kennard a Lue proprio non veniva in mente e per ovviare a una situazione che si stava facendo via via più imbarazzante con il passare dei secondi l’allenatore di L.A. ha scelto di fingere un problema di connessione nel collegamento via Zoom: “Non riesco più a vedervi… Ci siete? Ah, ecco…”, ha abbozzato Lue per guadagnare attimi preziosi e probabilmente incassare (fuori camera) il suggerimento giusto per continuare l’intervista. “Luke Kennard”, deve avergli sussurrato qualcuno: e allora via con i complimenti di rito all’ex Pistons.