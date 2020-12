Folla per lo shopping: governo valuta restrizioni

Decreto ristori verso la fiducia martedì al Senato

Prosegue intanto l’iter della manovra con due ipotesi sul tavolo: proroga del superbonus almeno al 2022, e degli aiuti al settore auto. Voto bipartisan, intanto, in commissione Bilancio della Camera su stanziamenti per il personale sanitario e per le zone terremotate. Tutti i nodi dovranno essere sciolti entro questa settimana. Il decreto Ristori approda oggi in Aula al Senato, in prima lettura; martedì il voto di fiducia.