Non sono mai riusciti ad avere un soprannome degno di nota in carriera se presi individualmente — a Kevin Durant si fa spesso riferimento con l’abusata formula delle iniziali (KD), per Kyrie Irving “Uncle Drew” non ha mai attecchito realmente — potrebbero invece averne uno che funziona molto bene in coppia. Facendo riferimento alla nuova stagione dei Nets, infatti, proprio Irving ha recentemente dichiarato: “È uno spettacolo tutto nuovo, è un nuovo inizio se pensiamo a cosa vogliamo costruire qui a Brooklyn, a come vogliamo muoverci con i pezzi che abbiamo a disposizione — che includono anche 7-11. Siamo una squadra da scoprire”. Ma quel riferimento ai due numero di maglia — il primo di Durant, il secondo di Irving — si legge (“Seven-Eleven”) proprio come una celebre catena di negozi USA, conosciuti in America col termine “convenience store”, una sorta di minimarket spesso presenti agli angoli cittadini o anche nelle stazioni di servizio.