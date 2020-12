I due All-Star dei Nets sono scesi in campo insieme per la prima volta a circa un anno e mezzo di distanza dall'arrivo a Brooklyn: esordio assoluto con la squadra di New York per Durant, scatenato in avvio assieme a Irving in un match in cui hanno chiuso con 33 punti complessivi - mettendo in mostra qualità e lampi di talento assoluto. Questi alcune delle giocate più spettacolari della loro serata

