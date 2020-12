“Space Jam”, LeBron svela i dettagli della trama

In campo solitamente quello che LeBron James vuole, lo ottiene. Ora il n°23 dei Lakers ha un nuovo desiderio: “La mia speranza è che le sale e i cinema di tutta America, di tutto il mondo, possano riaprire proprio nel weekend in cui uscirà ‘Space Jam: a new legacy’ (il 16 luglio). Sarebbe bellissimo”, ha dichiarato la superstar gialloviola nel suo ultimo intervento a “Road Trippin'”, il podcast con Richard Jefferson e Channing Frye. Dell’attesissimo film che riprende quello uscito nel 1996 con protagonista Michael Jordan sono circolati poi nelle ultime ore i dettagli della trama. Alcuni li ha forniti lo stesso LeBron: “Innanzitutto cominciamo col dire che non è un sequel — specifica James — e difatti non si chiama ‘Space Jam 2’ ma ‘Space Jam: a new legacy’. Ci sarà comunque una partita di basket, e affronteremo avversari che non fanno parte di questo mondo. Ma ‘Space Jam: a new legacy’ è un film che ha al centro i rapporti familiari, tra me e mio figlio: io che gli chiedo di fare una certa cosa — ovvero giocare a basket, diventare un giocatore — perché così sono cresciuto io, e lui che a un certo punto mi esclude dalla sua vita, costringendomi a riguadagnare da capo la sua fiducia”.