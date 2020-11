Il figlio di LeBron in Space Jam 2 non sarà Bronny

In molti avevano immaginato che al suo fianco LeBron James avesse voluto lanciare anche sul set il “piccolo” Bronny - diventato nel corso degli anni sempre più icona tra i ragazzini, un giovane riferimento a cui il n°23 dei Lakers sta costruendo un futuro pieno di aspettative. Non sarà così però, stando alle indiscrezioni filtrate riguardo l’uscita del film “Space Jam 2” prevista per il prossimo 16 luglio 2021: l’attore che interpreterà il ruolo del figlio di LeBron infatti sarà Ceyar Wright - giovane promessa del football statunitense, ricercatissimo dalle scuole in giro per la nazione e detentore di uno dei migliori record sui 100 metri mai corsi da un ragazzo della sua età in California. Recitare al fianco di James in uno dei film più attesi dagli appassionati di sport (e non solo), lo renderà ancora di più un volto noto - alle prese, pare, anche con alcune delle altre star NBA che scenderanno sul set al fianco di LeBron, da Damian Lillard a Klay Thompson, passando per Anthony Davis. Un bel colpo per lui e, secondo molti, un’occasione mancata per Bronny, che tuttavia sta già facendo molto per farsi notare sul parquet. Come insegna papà LeBron, il modo più efficace per conquistare la ribalta è quello di eccellere in campo giocando a pallacanestro. Tutto il resto arriverà di conseguenza.