Giannis Antetokounmpo è quel tipo di superstar capace di mangiare con la famiglia, andare a fare compere in un negozio di giocattoli per suo figlio Liam e tornare a casa per andare a dormire in vista dell’allenamento dell’indomani — il tutto nello stesso giorno in cui firma un contratto da 228 milioni di dollari, il più remunerativo nella storia della NBA. Il due volte MVP ha legato il suo futuro a quello dei Milwaukee Bucks ed era particolarmente di buon umore nell’incontro virtuale con la stampa per parlare della sua decisione. “I miei obiettivi per i prossimi cinque anni? Avere altri figli e vincere un titolo. Non mi serve nient’altro. A quel punto la mia vita sarà completa e potrò anche ritirarmi. No, sto scherzando”. Di sicuro riportare un titolo a Milwaukee dopo quello del 1971 lo aiuterà a cementificare ancora di più la sua eredità in Wisconsin, l’unico posto degli Stati Uniti in cui abbia mai vissuto: “Il modo in cui questa città ha sostenuto me e la mia famiglia è stato straordinario fin dal primo giorno. Avevo 18 anni e ora ne ho 26: Milwaukee è l’unico posto che conosco. È il posto in cui voglio far crescere i miei figli e dove la mia famiglia si trova bene, perciò sono a posto così”.