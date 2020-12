Giannis Antetokounmpo ha deciso di accettare l'estensione di contratto quinquennale proposta dai Milwaukee Bucks, legando così il suo futuro alla franchigia che lo ha scelto al Draft nel 2013. È stato lo stesso MVP in carica ad annunciare la sua decisione sui social: "Questa è casa mia, la mia città... Mi sento fortunato a poter far parte dei Bucks per altri cinque anni. Facciamo in modo che questo tempo sia importante. Lo show continua, andiamo!". Al giocatore andranno 228 milioni di dollari in cinque anni, che si sommano ai 27.5 previsti per la stagione 2020-21 che sta per cominciare. Si tratta di una grande vittoria per il giocatore - che firma uno dei contratti più remunerativi della lega mettendo a sicuro il suo futuro - ma soprattuto per i Bucks, che nonostante non siano riusciti a raggiungere le Finali NBA negli ultimi anni si sono assicurati il controllo sul proprio giocatore franchigia. Evidentemente le mosse di mercato hanno convinto Antetokounmpo del progetto Bucks, che hanno preso Jrue Holiday per migliorare il supporting cast attorno a lui. Si spegnono così i sogni di diverse franchigie - Dallas, Miami, Toronto e Golden State su tutte - che da tempo preservavano lo spazio salariale nell'estate del 2021 proprio per puntare Antetokounmpo. L'MVP in carica non cambia maglia, e ora il resto della NBA deve muoversi di conseguenza.