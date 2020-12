6/16 ©Getty

PHOENIX SUNS-LOS ANGELES LAKERS 113-114 | Successo in volata per i campioni in carica, che battono in rimonta i Suns - scappati via nella prima parte di gara - grazie a un super Anthony Davis e terminando così la preseason con quattro successi in altrettante sfide giocate. Non bastano a Phoenix i 27 punti di un ispirato Devin Booker, che le ha provate tutte per non far pesare l'assenza di Chris Paul

VIDEO | GUARDA GLI HIGLIGHTS DI PHOENIX-LAKERS