L’ex sesto uomo dei Thunder, partito titolare nelle prime due gare con i Lakers, è già in contatto con la dirigenza gialloviola per ottenere il rinnovo ed evitare la free agency 2021: un accordo che per ragioni salariali dovrebbe arrivare dopo il 16 febbraio, con la squadra di Los Angeles pronta a offrire un accordo che supera gli 80 milioni di dollari complessivi

I Los Angeles Lakers hanno iniziato a parlare del rinnovo contrattuale con Dennis Schroder, in un confronto che si protrarrà nelle prossime settimane e che difficilmente troverà la sua risoluzione prima della metà di febbraio. Nessuna previsione campata in aria, ma una semplice constatazione legata ai soldi a cui Schroder può ambire: meno di dieci giorni fa infatti, l’ex giocatore dei Thunder ha rifiutato un rinnovo biennale da 33.4 milioni di dollari complessivi - cifra massima che la squadra di Los Angeles poteva mettere sul piatto in questa fase. Schroder, arrivato via trade con i Thunder il mese scorso, giunto all’ultimo anno di un accordo da 15.5 milioni di dollari, dal prossimo 16 febbraio potrà puntare a sottoscrivere un contratto da quattro anni per un totale da 83 milioni di dollari. Cifre che i Lakers sembrano essere disposti a mettere sul piatto anche perché, qualora dovessero far scadere l’opzione valida fino alla prossima free agency, ai gialloviola sul mercato poi non resterebbe altro che la midlevel da poco meno di 10 milioni di dollari annui per andare a caccia di un sostituto della point guard tedesca. L’ideale invece è sperare che le cose vado per il verso giusto sul parquet, giustificando quindi un cospicuo rinnovo che permetterebbe ai Lakers di confermare un altro giocatore chiave e di dare ulteriore stabilità a un roster che ha già dimostrato di poter essere vincente.