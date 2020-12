LeBron vince il premio atleta dell'anno dell'AP

L'agenzia di stampa americana ha assegnato per la quarta volta il premio atleta maschile dell'anno alla stella dei Lakers, fresco vincitore del titolo NBA. Ma a contare in questo riconoscimento anche l'impegno di LeBron fuori dal campo, a partire dal suo coinvolgimento nel movimento Black Lives Matter

“LeBron James ha detto al mondo nel 2020 che Black Lives Matter. Ha aiutato a convincere molti che non avevano mai votato ad andare finalmente alle urne. Ha trovato altri modi per continuare a migliorare la vita delle persone nella sua città natale. Se ciò non bastasse, ha vinto un altro titolo NBA”. Inizia così l’articolo sul sito dell’Associated Press che annuncia la vittoria da parte della stella dei Lakers del premio come atleta maschile dell’anno 2020. E’ il quarto nella carriera di LeBron, un altro dei suoi tanti record (a pari con i quattro di Lance Armstrong e Tiger Woods).

“So ancora cosa fare sul campo e, ovviamente, do tutto al gioco - ha detto James all’AP - ma in questo momento posso avere un impatto ancora maggiore fuori dal campo. Voglio continuare a ispirare le persone con il modo in cui gioco a basket. Ma ci sono così tante altre cose che posso fare per aiutare a ispirare le persone, a riunirle e responsabilizzarle ".

James con 78 punti ha preceduto nelle votazioni di quest’anno il quarterback di Kansas City Patrick Mahomes (71). Al terzo posto, ma molto staccato, Lewis Hamilton (14).

"È un tributo alle persone con cui lavoro – ha detto ancora LeBron - alle persone della mia fondazione, agli sponsor che continuano a sostenerci e a sostenere ciò che facciamo e ciò per cui ci battiamo. È incredibile. Non posso sedermi qui e dire che nel momento in cui ci siamo fermati a marzo pensavo che tutto questo sarebbe successo e che saremmo stati a questo punto a dicembre". E ora James guarda già avanti, al 2021, non escludendo la possibilità di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo con la nazionale americana guidata da Gregg Popovich. "È ancora possibile – ha spiegato - non è una probabilità dello 0%, lo direi se fosse così. Adoro coach Pop". Di sicuro Popovich e tutti gli amanti del basket ne sarebbero entusiasti.