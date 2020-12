Interessante retroscena di mercato rivelato da Chris Haynes di Yahoo Sport che ha spiegato come nella off-season appena trascorsa - se Milwaukee non avesse dimostrato di muoversi nella giusta direzione agli occhi del due volte MVP - avrebbe rischiato di perdere Antetokounmpo: il n°34 greco era in contatto con Lillard, pronto a unirsi con i Blazers per lavorare con lui

Sono due giocatori simbolo di lealtà e fedeltà nei confronti di “mercati” NBA meno rilevanti della loro grandezza e talento. Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard rappresentano ciò che la NBA spera che anche altre superstar diventino: i volti della propria franchigia, disposti a giurare amore eterno a squadre nelle quali è certamente più complicato puntare al titolo NBA. Chris Haynes - noto giornalista di Yahoo Sport - ha però raccontato che nei mesi scorsi le cose avrebbero potuto prendere una piega diversa, qualora da parte di Milwaukee non ci fosse stata la giusta predisposizione a rinnovare la squadra e a rafforzare il roster per convincere Antetokounmpo a restare. Senza quei passi necessari, il n°34 greco avrebbe valutato l’ipotesi di trasferirsi ai Blazers assieme a Lillard. Diverse fonti hanno confermato che i due sono in ottimi rapporti e che si sono sentiti di frequente negli ultimi mesi, diventando molto amici a prescindere dalle questioni di mercato. L’idea era quella di giocare insieme e, nel caso di Giannis, sarebbe stato un chiaro segnale: l’MVP in carica infatti si allena solo ed esclusivamente con i suoi compagni di squadra, rifiutando nell’ultimo periodo anche di lavorare con LeBron e di prendere parte al cast di Space Jam 2. Un confronto reciproco, con l’idea in mente di immaginare un futuro da compagni di squadra quando i loro contratti potrebbero permettere di unire le forze. Alla fine però, visto l’anticipo con cui la NBA ha deciso di far ripartire la regular season, il workout insieme è saltato, così come una possibile trade che non ha mai preso forma. L’idea però è certamente rimasta nella testa di entrambi e potrebbe tornare a riproporsi nel futuro prossimo.