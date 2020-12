14/23 ©Getty

Seconda sconfitta in fila per i T’Wolves in questa trasferta a Los Angeles in cui sono stati costretti a fare a meno di Karl-Anthony Towns - infortunato di nuovo al polso sinistro e fuori almeno per qualche settimane. Una pessima notizia per D’Angelo Russell e compagni, mai in partita contro i Clippers nonostante i cinque giocatori in doppia cifra (12 con 4/10 al tiro in 25 minuti in uscita dalla panchina per Anthony Edwards)