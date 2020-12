Prima dell’inizio della stagione, in tanti — sia all’interno della lega che tra gli scommettitori — avevano indicato in Luka Doncic il favorito al premio di MVP. L’eccezionale stagione passata unita all’assenza di Kristaps Porzingis avrebbe dovuto far esplodere le sue cifre, e un piazzamento di squadra tra le prime quattro nella Western Conference gli sarebbe valso ancora più considerazione di quella già avuta lo scorso anno. Invece le prime quattro partite di regular season hanno raccontato tutt’altra storia: come ammesso anche dal suo allenatore Rick Carlisle, “chiaramente Luka in questo momento non ha alcun ritmo. È stata una brutta serata, non c’è molto altro da dire”. E lo si è decisamente visto in campo, nella quale ha probabilmente disputato la sua peggior partita da quando è in NBA: 12 punti, 2 rimbalzi, 5 assist e 2 recuperi in 24 minuti, sbagliando sei dei dieci tiri tentati, tre dei sette liberi procurati e soprattutto tutte le cinque triple provate. Forse è anche per questo che coach Carlisle lo ha tenuto in panchina per tutto il quarto periodo: la gara contro gli Charlotte Hornets era ormai già sfuggita di mano, scivolando anche sul -31 in maniera imbarazzante per una partita casalinga (per quanto senza pubblico), ma lo sloveno non è mai sembrato neanche interessato a rientrare sul parquet, venendo inquadrato mentre scuoteva la testa in panchina come se non riuscisse a credere a quello che era appena successo.