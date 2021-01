Houston batte di nuovo i Kings, vince New Orleans

3/11 ©Getty

Decisivo per indirizzare la sfida in favore dei Rockets il 9-0 di parziale raccolto da Houston in apertura di quarto periodo che ha portato i texani in doppia cifra di vantaggio. L’alley-oop concluso con una schiacciata da Richaun Holmes ha poi fermato soltanto in parte la corsa dei padroni di casa, con Sacramento che non riesce a sfruttare al meglio i 23 punti di un De’Aaron Fox alla guida di un quintetto tutto in doppia cifra. Dalla panchina però i californiani arrivano soltanto 12 punti - davvero troppo poco per sperare di batte Houston