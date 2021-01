NBA Sundays: Detroit-Boston LIVE su Sky alle 21

In questo particolare inizio di stagione NBA, capita spesso che due squadre si incontrino a 24 o a 48 ore di distanza. Il nuovo calendario da 72 partite è stato realizzato in modo da minimizzare il più possibile gli spostamenti e le possibilità di contagio per le squadre, portandole a incontrarsi più volte nello spazio di pochi giorni. È il caso anche dei Detroit Pistons e dei Boston Celtics, che si incontrano per la seconda volta a 36 ore di distanza dalla precedente. Una sfida che ha già visto i Pistons uscire vincitori per 96-93, conquistando la prima vittoria stagionale dopo quattro sconfitte grazie ai 24 punti di Jerami Grant e i 17 a testa di Saddiq Bey e di Derrick Rose. Ai Celtics, protagonisti di un pessimo avvio di gara con 12 punti in tutto il primo quarto, non sono serviti i 28 punti di Jayson Tatum (che ha fallito la tripla del possibile pareggio) e i 25 di Jaylen Brown. Con Kemba Walker ancora fuori dai giochi, i Celtics avranno bisogno che qualcuno degli altri dia supporto alle due giovani stelle per tornare sopra al 50% di vittorie e migliorare una classifica che al momento li vede ottavi nella Eastern Conference: dalle 21 la sfida è in diretta su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.