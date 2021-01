Pur essendo ormai andato via da quasi due anni, era la prima volta che Marc Gasol tornava a Memphis da avversario — visto che lo scorso anno la sospensione della stagione ha impedito a Toronto di andare in Tennessee. Purtroppo non c’erano tifosi sugli spalti per accoglierlo (solo 75 ospiti delle due squadre), ma i Grizzlies hanno comunque mostrato un video-tributo durante il primo timeout. “Avere un’arena piena avrebbe reso tutto un po’ più speciale e allo stesso tempo più difficile” ha detto lo spagnolo dopo la partita. “Sarebbe stato più emotivo, di sicuro. Questo è uno posto speciale per me, è casa mia, sono stato qui per tantissimo tempo. È una parte enorme di quello che sono e di quello che voglio essere come uomo e valori che voglio insegnare ai miei figli”. Nel video Gasol — che ha chiuso con 7 punti, 6 rimbalzi e 4 assist, oltre a ricevere quattro punti di sutura per un taglio all’occhio — ripercorre tutta la sua carriera a Memphis, dal suo arrivo nel 2009 (inserito nello scambio per il fratello Pau un anno prima) al suo impegno per la comunità, specialmente con gli ospedali pediatrici St. Jude e Le Bonheur. “È stata la mia parte preferita del video, quella in cui interagisco con le persone che hanno reso speciale la mia esperienza qui”. E la mancanza di tifosi è quello che ha deluso anche LeBron James: “Spero che quando ci saranno di nuovo i nostri tifosi faranno vedere di nuovo quel video, se lo merita. Venire qui a giocare contro lui, Zach Randolph, Mike Conley e Tony Allen era un inferno: sapevi fin dall'inizio che sarebbe stata una battaglia”.