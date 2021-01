Altro duro colpo in questo complicato avvio di regular season per i Brooklyn Nets - partiti con ambizioni d’altissima classifica a Est, ma costretti a fare i conti con infortuni e diverse assenze. Dopo Spencer Dinwiddie - operato con successo al ginocchio e fuori per tutto il resto della stagione - la squadra di New York dovrà fare a meno di Kevin Durant per una settimana; venuto a contatto con una persona risultata poi positiva e costretto dunque dal protocollo NBA a mettersi in quarantena per sette giorni. Durant è stato tra i primi e più importanti giocatori NBA a contrarre il virus la scorsa primavera - in forma asintomatica - e stando alle indiscrezioni raccolte da ESPN, è sempre risultato negativo ai test per rilevare la presenza di COVID degli ultimi giorni, rivelando la presenza di anticorpi che tuttavia non permettono di fare uno strappo alla regole. Durant verrà testato ogni giorno (come previsto dalle protocollo NBA) e, qualora dovesse risultato negativo, potrebbe tornare in campo il prossimo 12 gennaio contro i Denver Nuggets. A saltare però sono ben quattro partite, in questo fitto calendario NBA che non lascia respiro: Utah, Philadelphia e OKC in casa, Memphis in trasferta. Una serie di gare diventate già fondamentali per i Nets, sotto il 50% di vittorie in questo avvio (3-4 il record) e costretti a vincere a per evitare di rendere in salita dopo meno di un mese una regular season cruciale per i destini di Brooklyn.