Giannis show, Doncic batte Harden, i Sixers volano

6/19

MILWAUKEE BUCKS-DETROIT PISTONS 125-115 | Prima grande partita da MVP dell’MVP in carica in questo altalenante avvio di stagione a livello di prestazioni individuali per Giannis Antetokounmpo, dominante e decisivo come spesso successo in passato contro Detroit. I Pistons, sotto sin dal primo quarto e sprofondati anche sul -18, non mollano e nell’ultima frazione riportano lo svantaggio in singola cifra, costringendo i Bucks e il leader greco a fare gli straordinari per chiudere i conti

