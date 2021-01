Stagione finita per Fultz: lesione al crociato

La sfortuna si accanisce contro Markelle Fultz. Dopo i problemi alla spalla che lo hanno pesantemente condizionato nelle sue due prime stagioni NBA a Philadelphia, ora che con la maglia dei Magic sembrava tornato al 100%, è arrivato un altro terribile infortunio. Durante una penetrazione nel primo quarto della sfida contro Cleveland il suo ginocchio sinistro ha ceduto. Si è subito capito che si trattava di qualcosa di grave, con Fultz che è rimasto a lungo a terra dolorante prima di essere aiutato a lasciare il campo. E la diagnosi arrivata poco dopo ha confermato i peggiori sospetti: lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro e stagione finita per lui.

“Grazie a tutti per i vostri pensieri e le vostre preghiere – ha scritto Fultz sui social - Dio ha un piano per me e so che questa avversità alla fine mi renderà solo più forte. Credo nei miei fratelli in questa squadra e abbiamo ancora molto da dimostrare. A tutti i fan, continuate a correre con noi. Affronterò questo recupero con tutto il mio cuore e sarò il miglior compagno di squadra che posso essere per questa organizzazione”.

Ovviamente molto colpiti dall’accaduto i suoi compagni di squadra. “È un duro colpo - ha detto il centro dei Magic Nikola Vucevic - per due anni è stato alle prese con l’infortunio alla spalla, poi l'anno scorso ha finalmente avuto modo di giocare e quest'anno doveva essere un grande anno per lui. Era pronto e ha iniziato la stagione alla grande. E’ davvero ingiusto per un ragazzo che aveva lavorato duro per tornare”.