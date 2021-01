Lin, Stephenson, Beasley: grandi nomi in G League

La Lega di sviluppo della NBA è pronta a partire il mese prossimo in una bolla in Florida, e lo farà con alcuni grandi nomi di veterani pronti a scendere in campo. Lance Stephenson e Michael Beasley hanno infatti firmato rendendosi disponibili al draft in programma lunedì, mentre Jeremy Lin ha firmato con la squadra di sviluppo dei Golden State Warriors

Dalla Cina alla G League , con la speranza di poter tornare in NBA. E’ questo il percorso comune a tre grandi veterani , pronti a scendere in campo nella lega di sviluppo americana dopo aver fatto esperienze in Asia. Jeremy Lin giocherà per i Santa Cruz Warriors , la squadra di G League di Golden State, con l’obiettivo di tornare al piano di sopra con la maglia con cui aveva iniziato la sua carriera nel 2010. Lin, 32 anni è reduce da una stagione con i Beijing Ducks , e la sua ultima squadra NBA è stata la Toronto campione del 2019. Se le sue prestazioni saranno convincenti e lo porteranno in ‘prima squadra’ potrebbe essere un problema per il nostro Nico Mannion , pari ruolo fin qui utilizzato con il contagocce da coach Steve Kerr.

Altri due grandi veterani come Lance Stephenson e Michael Beasley sono pronti a scendere in campo in G League. Entrambi - lasciata la NBA dopo la stagione 2018-19 che li ha visti compagni di squadra con i Los Angeles Lakers - erano andati a giocare in Cina. Ora vogliono provare a tornare, e per farlo si sono resi disponibili per il Draft della lega di sviluppo – la cui stagione partirà il mese prossimo in una bolla in Florida – in programma il prossimo lunedì. Beasley in realtà aveva firmato un contratto con Brooklyn prima che la stagione 2019-20 ripartisse nella bolla di Orlando, ma non era poi mai sceso in campo dopo essere risultato positivo al Covid.