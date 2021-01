Beal a contatto con Tatum: anche lui in isolamento

Anche una semplice chiacchierata a fine partita tra due amici d’infanzia può trasformarsi in una situazione ad alto rischio. Questo è il mondo in cui viviamo durante la pandemia di COVID-19 ed è il mondo con cui devono confrontarsi i giocatori NBA, come ha imparato a sue spese Bradley Beal. La stella degli Washington Wizards, capocannoniere NBA con 35 punti a partita e reduce da 101 punti nelle ultime due gare, ha effettuato tutta la sua routine pre-partita per prepararsi alla sfida con i Miami Heat ma è stato fermato di corsa dalla NBA, che lo ha messo in isolamento per il suo contatto del giorno prima con Jayson Tatum — risultato positivo al coronavirus. “Da una parte mi sorprende e dall’altra è quello che bisogna aspettarsi” ha detto Scott Brooks parlando di quanto successo alla sua stella. “Ovviamente speriamo che vada tutto per il meglio. Lo abbiamo scoperto un’ora prima della partita, non sapevamo da che parte girarci. Sarà la NBA a dirci quali saranno i prossimi passi in base al protocollo”. Secondo quanto riportato da The Athletic, la lega è più preoccupata per il colloquio tra Beal e Tatum a fine partita che non per essersi affrontati in campo, dato che le possibilità di trasmissione durante il gioco sono minori rispetto a quando ci si parla a breve distanza. Il caso di Beal verrà valutato dalla NBA per determinare esattamente quanto rimarrà fuori, ma ogni partita saltata dal numero 3 rischia di essere un enorme problema per Washington — che si trova già con le spalle al muro.