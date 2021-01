Il dominio spacejam2.com rimanda a un sito gestito da due amici produttori di marmellata: niente foto di LeBron e Bugs Bunny in copertina, ma quelle di una donna che raccoglie frutti e dei barattoli in vendita a 20 dollari a confezione. Un’opportunità imprenditoriale da non farsi sfuggire e da monetizzare il più possibile

Hunter Fine e Peter Marquis da anni producono marmellata e, consapevoli dell’opportunità imprenditoriale a loro disposizione, nel 2019 hanno deciso di acquistare il dominio internet che richiamasse il nome del loro prodotto. Dolce, perfetto, spaziale. Una vera e propria “Space Jam”, alla quale aggiungere un “2” vista l’imminente uscita del film nelle sale di tutto il mondo la prossima estate. Chi cercasse quindi notizie su internet per avere informazioni su LeBron James e Bugs Bunny andando direttamente al sito, si ritroverà proiettato in un mondo di barattoli di confettura in vendita a 20 dollari. “Sono decenni che portiamo avanti questo marchio - raccontano i diretti interessati - e adesso abbiamo capito che le persone potrebbero essere interessate al nome. Beh, diciamo che è in vendita per… un milioni di dollari”. In realtà di possibilità che la Warner Bros decida di sborsare una cifra del genere ce ne sono poche al momento: il titolo ufficiale del film infatti è “Space Jam: A New Legacy”, e quello non risulta essere occupato da altri venditori. I due amici però ci hanno già tenuto a precisare: qualora incassassimo un milione di dollari, buona parte del ricavato andrebbe in beneficenza. Un modo carino e divertente per rendere ancora più spaziale la propria marmellata.