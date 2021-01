Ora (a TNT) lo pagano per quello, ma già da giocatore Charles Barkley ha sempre avuto la bocca molto larga e l’abitudine a non tenersi per sé neppure un’opinione. Figurarsi quindi se l’ex leggenda dei Sixers poteva esimersi dal commentare lo scambio che ha terremotato la NBA, mandando James Harden dagli Houston Rockets ai Brooklyn Nets, dove troverà come compagni di squadra sia Kyrie Irving che Kevin Durant. E proprio con un pensiero al due volte MVP delle finali NBA con i Golden State Warriors, Barkley ha scherzato sulla neo-coppia Irving-Harden che Durant si ritroverà al suo fianco: “KD è passato dagli ‘Splash Brothers’ ai ‘Dribble Brothers’”. Come a dire: un conto giocare con due grandi tiratori al fianco — Steph Curry e Klay Thompson — come a Golden State, un altro ritrovarsi in squadra due tra i giocatori che più amano tenere il pallone tra le mani di tutta la NBA (attorno al 29% di usage rate entrambi in questo scorcio di stagione iniziale).